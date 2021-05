MSW Ukrainy otrzymało dziewiąty helikopter Super Puma

22 maja na Ukrainę dotarł kolejny śmigłowiec typu Airbus H225 Super Puma. Maszyna trafiła do Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Ten konkretny egzemplarz H225 został wyprodukowany w 2010 roku. Po zakupie przez Ukrainę został poddany remontowi i doposażeniu w sprzęt pozwalający na prowadzenie operacji poszukiwawczych i ratunkowych, w tym w nocy i przy ograniczonej widoczności. W tym celu śmigłowiec otrzymał m.in. termowizor, wyciągarkę pozwalającą na podnoszenie ciężarów o masie do 270 kg, system pozwalający na przenoszenie ładunków na zewnątrz (o masie do 3,8 tony), kosz do gaszenia pożarów (tzw. Bambi bucket)

Łącznie na Ukrainę ma trafić 21 maszyn tego typu. W ramach kontraktu z Airbus Helicopters Ukraina zakupiła 55 śmigłowców różnych typów: H125 (24 sztuki), H145 (10 sztuk) i H225 (21 sztuk), a także części zamienne, symulatory i pakiet szkolenia personelu. Łączna suma kontraktu to 551 mln euro.

Na podstawie: ukrmilitary.com,