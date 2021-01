Szef MSZ Węgier z wizytą w Kijowie

Podczas rozmów ministrów spraw zagranicznych Ukrainy i Węgier ustalono m.in., że kwestie sporne dotyczą ustawy językowej będą przedmiotem rozmów pomiędzy przedstawicielami obu państw.

„Zwróciłem się do pana ministra (Dmytro Kuleby – szefa MSZ Ukrainy – przyp. polukr.net) abyśmy rozpoczęli wspólną pracę w związku z ustawą o języku, która doprowadziła do napięcia w naszych relacjach” – powiedział szef MSZ Węgier, Peter Sijarto. W jego ocenie rozwiązanie tej spornej kwestii spowoduje postęp we wzajemnych relacjach Kijowa i Budapesztu. Dodał, że Węgry chcą jedynie wspierać własną mniejszość na Zakarpaciu i nie mają żadnych intencji o charakterze separatystycznym.

Według oświadczenia obu ministrów, prace grupy mają rozpocząć się w najbliższym czasie. Przedstawiciel Węgier zaapelował także o realizowanie bieżących konsultacji dot. ustawy językowej z przedstawicielami mniejszości narodowych.

Konflikt pomiędzy Ukrainą i Węgrami dotyczący ustawy o języku ukraińskim rozpoczął się we wrześniu 2017 roku w związku z uchwaleniem ustawy przez Radę Najwyższą.

Na podstawie: pravda.com.ua, ukrinform.ua,