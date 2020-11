Minister ochrony zdrowia Ukrainy: sytuacja bliska do katastrofy

Według Maksyma Stepanowa, wobec rozwoju pandemii Covid-19 każdy niesie osobistą odpowiedzialność za ewentualne rozpowszechnianie zakażeń.

„Doszliśmy do punktu bez powrotu i jesteśmy blisko do katastrofy. Sytuacja jest krytyczna nie tylko na Ukrainie, ale na całym świecie. Kraje takie jak Anglia, Francja, Hiszpania, Niemcy znowu wprowadzają kwarantannę nie bez powodu” – powiedział Stepanow podczas wystąpienia w Radzie Najwyższej Ukrainy 3 listopada 2020 roku. Dodał, że obciążeń nie wytrzymują najpotężniejsze systemy ochrony zdrowia krajów europejskich. „Nie możemy stosować zasad zamiast was. Tylko sami możecie siebie ochronić” – powiedział minister dodając, że należy stosować się do podstawowych obostrzeń, tj. utrzymywania dystansu i noszenia masek, a w razie wystąpienia objawów – zgłosić się do lekarza i przebywać w izolacji.

Aktualnie rozważane jest stworzenie szpitali polowych, które mogłyby przyjąć dodatkowych pacjentów. W Kijowie szpitale takie mogą powstać w Centrum Wystawowym lub w Pałacu Sportu.

3 listopada na Ukrainie odnotowano 8899 nowych przypadków zachorowania na Covid-19, 157 osób zmarło. Łącznie od początku pandemii zmarło ponad 7,5 tys. chorych, a według prognoz do końca roku liczba ta może osiągnąć nawet 20 tys.

