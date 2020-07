Ambasada Ukrainy o Zbrodni Wołyńskiej: to wspólny ból dwóch narodów

W związku z przypadającym 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej, ambasada Ukrainy w Warszawie opublikowała w mediach społecznościowych list poświęcony tym wydarzeniom.

„Dziś wspólnie z polskim narodem solidarnie oddajemy hołd niewinnym ofiarom Wołynia, nie dzielimy ich na swoich czy obcych. To był i pozostaje nasz wspólny ból” – napisano w liście. Autorzy wskazują na trudną sytuację mniejszości ukraińskiej w II RP w okresie przed wybuchem II wojny światowej, która stworzyła warunki dla zaostrzenia nienawiści i wykorzystania tej sytuacji przez władze nazistowskie i sowieckie w czasie okupacji w latach 40. XX wieku, a także przez władze komunistyczne dla „rozwiązania kwestii ukraińskiej” w Polsce powojennej.

„My zdecydowanie potępiamy jakiekolwiek przejawy przemocy, doprowadzające do ludobójstwa na tle narodowościowym. Celowym zbrodniom przeciwko niewinnej ludności niema żadnego usprawiedliwienia. Modlimy się za niewinnie zamordowanych. W pamięć o nich budujemy dziś razem z Polską i polskim narodem stosunki partnerskie i dobrosąsiedzkie na zasadach wzajemnego szacunku i wiary w naszą wspólną europejską przyszłość” – czytamy w liście opublikowanym na profilu ambasady na Facebooku.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej został ustanowiony 22 lipca 2016 roku przez Sejm RP. Dzień 11 lipca to data kulminacyjnego momentu działań wymierzonych w ludność polską na Wołyniu w 1943 roku, gdy oddziały ukraińskie dokonały ataków na blisko 100 polskich miejscowości. Według aktualnych ocen historyków, w wyniku działań zbrojnych ukraińskiego podziemia i akcji odwetowych ze strony polskiej zginęło na Wołyniu i w Małopolsce ok. 100 tys. Polaków (z czego ok. 60 tys. na samym Wołyniu) oraz od 5-10 do nawet 20 tys. Ukraińców.

