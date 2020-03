Minister zdrowia Ukrainy: należy wprowadzić stan wyjątkowy

Szef resortu ochrony zdrowia, Ilja Jemec, stwierdził, że na Ukrainie powinien zostać wprowadzony stan wyjątkowy w związku z epidemią koronawirusa.

„Mówiłem o tym od samego początku pracy w rządzie. Trzeba było zrobić to od razu. Gdyby się udało, to nie byłoby geometrycznego wzrostu zachorowań z jakim mamy do czynienia teraz” – powiedział minister w rozmowie z kanałem „112 Ukraina”. W jego ocenie, dla skutecznej walki z koronawirusem konieczne jest wykonywanie zaleceń dotyczących higieny, a także minimalizowanie liczby kontaktów z innymi osobami.

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy na którym może być rozpatrywany wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego ma odbyć się we wtorek, 24 marca br. Decyzja, którą w tej sprawie podejmie prezydent musi zostać zatwierdzona przez parlament. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Najwyższej Ukrainy najprawdopodobniej odbędzie się w tym tygodniu.

Jak na razie na Ukrainie potwierdzono 73 wypadki zachorowania, 3 osoby zmarły. Wzrostu liczby stwierdzonych zachorowań oczekuje się po zwiększeniu liczby testów. W poniedziałek rano, samolot transportowy Sił Zbrojnych Ukrainy Ił-76MD dostarczył z Chin sprzęt dla diagnostyki COVID-19, w tym m.in. 250 tys. testów na obecność koronawirusa, a także maski, kombinezony ochronne i respiratory. Sprzęt, przede wszystkim środki ochrony indywidualnej, ma trafić przede wszystkim do służb medycznych, funkcjonariuszy służb porządkowych, granicznych i Gwardii Narodowej Ukrainy.

