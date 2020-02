Ukraina przygotowuje się do działań na wypadek zachorowań na koronawirusa

Ukraińska Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych otrzymała śmigłowiec dla celów ewakuacji ewentualnych chorych na koronawirusa.

Maszyna to odpowiednio przystosowany do zadań śmigłowiec Mi-8, który ma służyć do transportu ewentualnych chorych. W czasie jednego lotu może przewieźć od 4 do 6 osób na odległość do 1200km. Posiada na pokładzie kapsułę izolacyjną, sprzęt ochronny, sprzęt do odkażania oraz inne wyposażenie.

Według ministra spraw wewnętrznych Ukrainy śmigłowiec był wcześniej używany w działaniach w Afryce, m.in. w czasie misji pokojowych ONZ. Z kolei jego załoga składa się z personelu, który był zaangażowany m.in. w działania w czasie epidemii wirusa Ebola, która nawiedziła m.in. centralną Afrykę w ostatnich latach.

Z kolei ukraiński rząd zaplanował przeznaczenie 67 mln UAH na zakup sprzętu i preparatów medycznych, które mogą okazać się niezbędne na wypadek wystąpienia zachorowań na terytorium Ukrainy. Jak dotąd na Ukrainie nie stwierdzono ani jednego przypadku koronawirusa. W zeszłym tygodniu miała miejsce ewakuacja obywateli Ukrainy z Wuhan w Chinach: wszyscy okazali się być zdrowymi.

Na podstawie: pravda.com.ua,