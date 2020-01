Iran przyznał się do zestrzelenia samolotu UIA

Irańskie władze przyznały, że Boeing 737-00 Ukraine International Airlines został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą tego kraju na skutek błędu ludzkiego.

„To smutny dzień. W ramach wewnętrznego śledztwo ustalono, że ludzka pomyłka podczas kryzysu, sprowokowanego autorytaryzmem USA, doprowadziła do katastrofy. Wyrażamy nasze głębokie przeprosiny i współczucie naszemu narodowi, rodzinom ofiar i innym krajom, które ucierpiały” – napisał na twitterze minister spraw zagranicznych Iranu, Dżafar Zarif.

Jak wynika z oświadczenia strony irańskiej, samolot został przypadkowo uznany za wrogi cel w czasie miał zbliżyć się do bazy wojskowej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, w czasie, gdy siły zbrojne Iranu pozostawały w stanie podwyższonej gotowości. Jak wiadomo, kilka godzin wcześniej Iran ostrzelał pociskami balistycznymi amerykańskie bazy w Iraku i spodziewał się odwetu ze strony USA.

„Jeszcze przed zakończeniem prac komisji śledczej Iran uznał swoją winę. Ale nalegamy na pełne przyznanie się do winy. Oczekujemy od Iranu zapewnienia co do gotowości do pełnego i otwartego śledztwa, pociągnięcia winnych do odpowiedzialności, wypłat kompensacji i oficjalnych przeprosin” – powiedział prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zelensky.

Na podstawie: twitter.com/JZarif, twitter.com/HassanRouhani,