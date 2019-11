Sąd apelacyjny uznał winę sprawców ataku na procesję w Przemyślu

Sąd potwierdził tym samym wyrok, jaki zapadł w pierwszej instacji i uznał za winnych 20 osób, które zaatakowały procesję w Pikulicach 26 czerwca 2016 roku. Wyrok jest prawomocny.

Na ławie oskarżonych zasiadało około 20 osób w wieku od 35 do lat, część z nich była karana wcześniej m.in. za kradzieże, rozboje i handel narkotykami. Wyroki, które zapadły w sprawie to prace społeczne w wymiarze od roku do dwóch miesięcy, zależnie od tego, czy wskazane osoby były wcześniej karane i za co.

„Osoby te, działając wspólnie i w zmowie, umyślnie przeszkodzili greckokatolickiej procesji. Zgodnie z poprzednim wyrokiem, sprawcy napadli na uczestników procesów w związku z ich pochodzeniem narodowym, publicznie znieważyli używając wulgarnych sów, a także siłą przeszkadzali osobom w kontynuowaniu procesji” – napisano w uzasadnieniu wyroku sądu z 17 kwietnia br.

„Poza dyskusją pozostaje fakt, że podstawowym celem oskarżonych było wszczęcie awantury, rozróby, przeszkodzenie w tego typu czynnościach [procesji] z przyczyn zupełnie nieracjonalnych” – powiedział sędzia w uzasadnieniu wyroku.

Po wyroku pierwszej instancji obie strony złożyły apelację – oskarżeni domagając się uniewinnienia, Związek Ukraińców w Polsce występujący jako oskarżyciel – domagając się ostrzejszego wyroku. Z kolei prokuratura domagała się przeniesienia kosztów sądowych na oskarżonych. Podczas posiedzenia apelacyjnego sąd przychylił się do wniosku prokuratury i nakazał, by opłaty ponieśli skazani. Sąd nakazał także, by wyrok został podany do publicznej wiadomości – przez najbliższe sześć miesięcy będzie dostępny na stronie internetowej Komendy Policji w Przemyślu.

Sędzie ogłaszający wyrok wskazał, że wymiar kary jest łagodnym, nazywając działania skazanych pseudpatriotyzmem.

Na podstawie: nasze-slowo.pl