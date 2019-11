Rosja przekazała Ukrainie trzy zajęte w listopadzie 2018 roku okręty

Strona rosyjska przekazała Ukrainie trzy okręty wojenne zajęte przez rosyjską FSB w Cieśninie Kerczeńskiej 25 listopada 2018 roku. Jednostki są holowane do jednego z ukraińskich portów.

Informację przekazaną wcześniej przez MSZ Federacji Rosyjskiej potwierdziło także Dowództwo Sił Morskich Ukrainy. Według strony rosyjskiej, przekazanie jednostek, będących dowodem rzeczowym w sprawie „o naruszenie granicy Federacji Rosyjskiej” było możliwe wobec faktu, iż śledczy zakończyli już prace wobec jednostek.

Najprawdopodobniej, po niezbędnych przeglądach i naprawach, o ile pozwoli na to stan techniczny, jednostki wrócą do służby w Siłach Morskich Ukrainy. Ukraina posiada obecnie około 10 kutrów artyleryjskich tego typu (Griuza-M) oraz zbliżonych do nich parametrami kutrów desantowo-szturmowych „Centaur” (na zdj.).

Marynarze aresztowani przez FSB w czasie incydentu wrócili na Ukrainę 7 września br.

Na podstawie: pravda.com.ua, mil.gov.ua,