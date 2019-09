Ukraiński parlament uchwalił ustawę o impeachmencie prezydenta

Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę „O szczególnej procedurze usunięcia prezydenta Ukrainy z urzędu”. Ustawę poparło 245 deputowanych, z czego 244 z partii „Sługa Narodu”.

Na posiedzeniu 10 września Rada Najwyższa uchwaliła ustawę w pierwszym czytaniu, zgodnie z rekomendacją Komitetu ds. organów władzy, samorządu terytorialnego, rozwoju regionalnego i miejskiego.

Ustawa wyznacza prawne i organizacyjne zasady pociągnięcia prezydenta do odpowiedzialności konstytucyjnej szlakiem usunięcia ze stanowiska. Reguluje między innymi:

– procedurę usunięcia z urzędu przez większość deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy,

– w razie odjęcia procedury śledczej zakłada powołanie komisji śledczej, do składu której wchodzą deputowani do Rady Najwyższej Ukrainy (z uwzględnieniem proporcji wg frakcji i grup) oraz specjalny prokurator i śledczy,

– ochronę praw i interesów prezydenta realizują powołani obrońcy,

– specjalna komisja śledcza przygotowuje wnioski i propozycje co do realizowania śledztwa ws. popełnionych przez prezydenta przestępstw,

– obrady posiedzenia Rady najwyższej podczas której jest rozpatrywana sprawa ma być otwartym (poza wypadkami, gdy wnioski i informacje zawarte w materiałach zawierają informacje chronione tajemnicą państwową),

– decyzja o usnięciu prezydenta z urzędu jest podejmowana tylko w wypadku, gdy wnioski Sądu Konstytucyjnego i Sądy Najwyższego Ukrainy będą świadczyć dotrzymaniu zasad i przepisów prawa,

– decyzja o usunięciu prezydenta z urzędu musi zyskać akceptację nie mniej niż trzech czwartych deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy,

„Ustawa tworzy zasady gwarantujące realizację przez deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy, jako przedstawicieli narodu ukraińskiego, kontroli nad utrzymywaniem przez głowę państwa zasad i przepisów Konstytucji oraz ustaw” – napisano w uzasadnieniu projektu.

Głosowanie w Radzie Najwyższej Ukrainy wywołało oburzenie części deputowanych. Po uchwaleniu ustawy część deputowanych domagała się głosu, jednak przewodniczący Rady Dmytro Razumkow ogłosił 30-minutową przerwę. Część deputowanych proponowała także wniesienie poprawek i przyjęcie ustawy w kolejnym czytaniu, jednak przewodniczący zignorował także te wnioski. „Poważnie naruszono zasady. Poniżacie cały parlament, przekreśliliście prawo każdego deputowanego by wnosić poprawki. Jeśli dalej tak będą wyglądały głosowania, będzie to oznaczało, że parlament nie istnieje” – skomentowała deputowana do Rady Najwyższej Ukrainy z ramienia „Europejskiej Solidarności”, Iryna Heraszczenko.

Na podstawie: rada.gov.ua, pravda.com.ua