Zgromadzenie Parlamentarne RE zezwoliło na powrót Rosji do prac

24 czerwca Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zagłosowało za rezolucją „O wzmocnieniu procesu przyjęcia decyzji Zgromadzenia Parlamentarnego co do uprawnień i głosowania”, która pozwala na powrót Federacji Rosyjskiej do prac Zgromadzenia. Za było 118 delegatów, 62 przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu.

Przeciwko rezolucji zagłosowały w całości delegacje Ukrainy i Gruzji, a także w większości Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Zgodnie z przyjętymi zapisami, Zgromadzenie nie będzie miało prawa nakładania sankcji na jakąkolwiek delegację, także rosyjską, polegających na ograniczaniu prawa głosu, wystąpień, uczestnictwa i głosowania w komitetach Zgromadzenia, niezależnie od tego, jakich naruszeń dopuszcza się państwo wysyłające delegację. Równocześnie, zachowano możliwość odmowy potwierdzenia uprawnień delegacji danego kraju oraz nakładania innych, mniej znaczących sankcji.

Uchwalenie rezolucji daje możliwość powrotu do prac Zgromadzenia Rosji, którą pozbawiono prawa głosu po aneksji Krymu i początku wojny na Donbasie. Wprowadzone zmiany pozwalają na powrót do prac bez wykonywania jakichkolwiek międzynarodowych zobowiązań – pisze agencja Ukrinform.

Na przyjęcie dokumentu zareagował ukraiński MSZ, nazywając ją „niedopuszczalnym ustępstwem wobec Federacji Rosyjskiej, która w 2014 roku dokonała zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie, naruszając prawo międzynarodowe, także Statut Rady Europy”. „Osłabienie mechanizmu sankcyjnego odbyło się na tle braku jakichkolwiek konstruktywnych kroków ze strony Rosji, niewykonania zobowiązań, także rezolucji Zgroamadzenia uchwalonych w odpowiedzi na rosyjską agresję (…) to ustępstwo ze strony krajów, ktore z jednej strony uważają, że Rosja powinna powstrzymać swoje agresywne kroki wobec Ukrainy, a z drugiej strony zachęcają agresora idąc na ustępstwa” – napisano w oświadczeniu MSZ Ukrainy.

„Niezależnie od tego, że dzisiaj staliśmy się świadkami porażki europejskiego parlamentaryzmu, moralne zwycięstwo pozostaje po stronie tych krajów, które nie poparły decyzji w Radzie Europy. To te same kraje, które w niedawnej historii były okupowane przez ZSRR albo dzisiaj cierpią od rosyjskiej okupacji, która kontynuuje agresję i zabija ich obywateli” – dodaje ukraiński MSZ.

Także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelensky napisał na swojej stronie na Facebooku, że jest „rozczarowany decyzją Zgromadzenia RE”. „W zeszłym tygodniu rozmawiałem o tym z prezydentem Francji i kanclerz Niemiec. Szkoda, że nasi europejscy partnerzy nas nie posłuchali” – napisał Zelensky dodając, że 25 czerwca mija termin, jaki Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza dał Rosji na uwolnienie ukraińskich marynarzy aresztowanych po incydencie w Cieśninie Kerczeńskiej w listopadzie 2018r.

Również dzisiaj, 25 czerwca, przewodniczący ukraińskiej delegacji Wołodymyr Ariew poinformował, że Ukraina wstrzymuje swój udział w pracach sesji Zgromadzenia Parlamentarnego RE poza kwestiami związanymi z pozbawieniem praw głosu Federacji Rosyjskiej. Ponadto, delegacja wystąpiła z wnioskiem do Rady Najwyższej Ukrainy o wystąpienie Ukrainy ze Zgromadzenia Parlamentarnego jak również do prezydenta i MSZ o wypracowanie stanowiska co do dalszego uczestnictwa Ukrainy w pracach innych organów Rady Europy.

