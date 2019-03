Przed CKW w Kijowie zbierają się niezidentyfikowane grupy osób

Przed budynkiem Centralnej Komisji Wyborczej w Kijowie zbierają się niezidentyfikowane grupy młodych ludzi, rzekomo po to, by „pilnować porządku” – informuje agencja UKRINFORM.

Pierwsze osoby, głównie mężczyźni w strojach sportowych, pojawiły się na miejscu w godzinach porannych. Większość z nich nie odpowiada na pytania mediów ani nie komentuje swojej obecności, nie licząc informacji o tym, że zebrali się by „pilnować porządku”. Do godziny 16.00 na miejscu było ok. 200 osób, które rozłożyły na placu dwa namioty. Nie wykorzystują żadnej symboliki partyjnej.

Dostęp do samego budynku jest zamknięty i ochraniany przez Policję. Łącznie porządku w całym kraju pilnuje ponad 40 tys. policjantów i funkcjonariuszy innych służb, w tym grup minersko-pirotechnicznych. M.in. w Kijowie i Dniprze pojawiły się informacje o podłożonych ładunkach wybuchowych.

Stanem na godzinę 15.00 czasu ukraińskiego (14.00 czasu polskiego) frekwencja wyniosła 45.01%. Według CKW nie zanotowano dotąd poważnych naruszeń prawa i porządku publicznego w związku z wyborami. Do godziny 14.00 według Policji doszło do 522 różnego typu incydentów związanych z wyborami.

Na podstawie: ukrinform.ua, 5.ua, mvs.gov.ua