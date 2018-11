Ukraińska partia Korpus Narodowy wydała oświadczenie ws. posągów lwów na Cmentarzu Orląt

Przedstawiciele ukraińskiej partii „Korpus Narodowy” opublikowali oświadczenie, w którym popierają ideę pozostawienia na Cmentarzu Orląt dwóch posągów lwów, które powróciły tam pod koniec 2015 roku.

„W grudniu 2015 r. wróciły one na swoje miejsce. Dzisiaj na tarczach, które trzymają lwy, już nie ma drażliwych historycznie napisów, a posągi lwów są rzeźbami, na których widnieje herb Lwowa i godło Polski. Dziś nie są one symbolami antyukraińskimi” – napisano w oświadczeniu, odnosząc się do powrotu rzeźb na Cmentarz Orląt. „KN” zwraca także uwagę, że miejsce pochówku na Cmentarzu Łyczakowskim nigdy nie było obiektem ataków ze strony ukraińskich sił nacjonalistycznych.

Autorzy krytykują również uchwałę rady obwodowej obwodu lwowskiego, która 25 października br. wezwała do usunięcia rzeźb do czasu rozwiązania kwestii miejsca ich ostatecznej lokalizacji. Oświadczenie zwraca także uwagę, że mimo toczącej się wojny z Rosją i trwającej dekomunizacji, niezmiennie tolerowana jest radziecka symbolika.

Stanowisko „Korpusu Narodowego” w sprawie rzeźb lwów ostro skrytykował szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Wołodymyr Wiatrowycz stwierdzając, iż „autorzy popierają brutalne naruszenie prawa na terytorium Ukrainy” oraz przypominając o licznych problemach z upamiętnieniami ukraińskimi na terytorium Polski.

Posągi lwów, usunięte z Cmentarza Orląt w latach 70. XX wieku, w czasie gdy cmentarz został zrujnowany przez władze ZSRR, powróciły na swoje miejsce pod koniec 2015 roku. Od tego czasu pozostają zasłonięte drewnianymi płytami, oczekując renowacji i ostatecznego uregulowania kwestii ich lokalizacji.

Na podstawie: facebook.com/Національний-Корпус-Львівщина