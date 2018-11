Kolejna grupa ukraińskich żołnierzy wyjechała na rehabilitację do Polski

25 żołnierzy różnych jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy, rannych w czasie walk na wschodzie kraju przejdzie kilkutygodniową rehabilitację w miejscowości Osiek. To już dziesiąta grupa, która zostanie objęta opieką przez organizację „Dobry brat”.

Pierwsza grupa ukraińskich żołnierzy trafiła na rehabilitację do Osieka jesienią 2014 roku. W ciągu czterech lat funkcjonowania programów leczenia i rehabilitacji przez ośrodek w Polsce przewinęło się ponad 200 żołnierzy. Było to możliwe dzięki życzliwości Mariusza Markowskiego, współwłaściciela ośrodka rekreacyjno-rehabilitacyjnego „Dobry brat”, położonego w województwie pomorskim. Centrum specjalizuje się w rehabilitacji pacjentów z problemami ortopedycznymi i neurologicznymi oraz układu ruchu.

Początkowo na rehabilitację kierowano pozostających w służbie wojskowych, obecnie także zwolnionych z armii. Na wstępnym etapie na leczenie trafiali głównie żołnierze jednostek powietrznodesantowych i specjalnych, jako najliczniej zaangażowanych w działania na Donbasie, z czasem – również z innych formacji Wojsk Lądowych, a także Gwardii Narodowej, Służby Przygranicznej Ukrainy, formacji ochotniczych, a także cywilni wolontariusze.

Wartość leczenia w ośrodku rehabilitacyjnym to suma ok. 20 tys. hrywien za dobę pobytu jednej osoby. Co istotne, w czasie pobytu zapewniana jest także opieka psychologiczna.

Na podstawie: materiały Regionalnego Centrum Medialnego Sił Zbrojnych Ukrainy we Lwowie