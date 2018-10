Ołeksandr Turczynow i Paweł Soloch omówili polsko-ukraińską współpracę w sferze bezpieczeństwa

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP spotkali się w Kijowie, gdzie omówili aktualne kierunki współpracy dwustronnej w sferze bezpieczeństwa i obronności.

Wśród omawianych tematów znalazły się m.in. sytuacja na wschodzie Ukrainy, działania Rosji mające na celu przeszkodzenie procesowi pokojowego uregulowania konfliktu i zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego wynikające z działań Rosji.

Ołeksandr Turczynow zwrócił także uwagę na militaryzację Krymu i działania Rosji na Morzu Azowskim stwierdzając, że RNBO zatwierdziła kompleks działań mających na celu ochronę interesów narodowych Ukrainy, w tym na obszarze Morza Azowskiego i Morza Czarnego. „Nasze zadanie to koncentracja sił i środków dla odparcia rosyjskiej agresji. Zgodnie z założeniami, wydajemy na obronność 5% naszego PKB” – podkreślił szef RNBO.

Podczas spotkania omówiono także możliwości rozwoju współpracy w sferze wojskowej, jak również pomiędzy służbami specjalnymi, a także w ramach realizacji projektów naukowo-badawczych, w tym w zakresie projektowania i produkcji uzbrojenia precyzyjnego. Omówiono również możliwości działania an rzecz wdrażania na Ukrainie standardów NATO.

„Polska jest strategicznym partnerem Ukrainy, bezpieczeństwo którego jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem naszego kraju (…) to, co Ukraina robi dla swojej obronności, to że mimo trwającej wojny reformuje swój sektor bezpieczeństwa, zasługuje na wielki szacunek” – powiedział Paweł Soloch.

Na podstawie: turchynov.com, mfa.gov.ua