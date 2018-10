Andrzej Duda: drzwi do UE powinny pozostać otwartymi dla Gruzji i Ukrainy

Prezydent RP podczas wizyty w Szwajcarii stwierdził, że nie można pozostawiać poza granicami wspólnoty tych krajów tylko dlatego, że ich wschodnim sąsiadem jest Rosja, która chce za nie podejmować decyzje.

Andrzej Duda wygłosił wykład poświęcony przyszłości integracji europejskiej na uniwersytecie w Zurychu. Wykłady takie organizowane są corocznie od 1946 roku, gdy przemawiający wówczas premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill zaakcentował potrzebę stworzenia „Stanów Zjednoczonych Europy”.

„Chcemy, by te kraje stały się w przyszłości członkami UE, drzwi dla nich powinny pozostać otwartymi” – powiedział Andrzej Duda odnosząc się do aspiracji Gruzji i Ukrainy, a także krajów bałkańskich. Dodał, że kraje te powinny mieć prawo wstąpienia do UE pod warunkiem wykonania niezbędnych warunków ustalanych przez kraje UE. „A my mamy obowiązek je wspierać. Nie można ich pozostawić za granicą europejskiej wspólnoty tylko dlatego, że ich „silny” sąsiad chce za nich decydować” – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent stwierdził także, że historia jasno pokazała, że „koncert mocarstw” nieuchronnie prowadzi do konfliktów i przelewu krwi, a idea integracji europejskiej powinna stać się lekarstwem na takie tendencje.

Na podstawie: polradio.pl,