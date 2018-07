We Lwowie oddano hołd profesorom zamordowanym w 1941 roku

1 lipca we Lwowie odbyła się uroczystość poświęcona pamięci profesorów lwowskich uczelni, zamordowanych w 1941 roku. Kwiaty przed pomnikiem złożyli mer Lwowa Andrij Sadowyj i prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz.

W swoim wystąpieniu Andrij Sadowyj zauważył, że na Ukrainie obecnie toczy się wojna, a część kraju pozostaje pod okupacją. „Powinniśmy o tym pamiętać, powinniśmy apelować do świata, usunąć wroga z naszej ziemi. Dziś zwracam się do wszystkich, by pamiętali o naszych uwięzionych – o Olegu Sencowie i wielu innych, którzy przebywają w rosyjskich więzieniach. Trzeba robić wszystko co możliwe, by zostali oni uwolnieni. Dlatego proszę wszystkich, by zwracali się i apelowali do Rosji, międzynarodowych organizacji, o wypuszczenie tych ludzi” – powiedział mer Lwowa.

„Dziś jesteśmy przy pomniku w najpiękniejszym mieście – Lwowie. Razem z merem Lwowa, przedstawicielami uniwersytetów, konsulatu, który reprzentuje tu Polskę, składamy kwiaty przed pomnikiem zamordowanych w tym miejscu. Co roku jest tutaj obecna delegacja z Wrocławia. Lwowski uniwersytet przed wojną był znanym, filozofowie i matematycy, którzy tu pracowali byli liderami europejskiej i światowej nauki. Wielu z nich tu zamordowano. Pomnik ten mówi swoją symboliką „nie zabijaj”. Gdy mówimy o tym, pamiętamy, że na wschodzie Ukrainy trwa wojna i giną ludzie. Choć z wielką radością oglądamy mistrzostwa w piłce nożnej w Rosji, pamiętamy, że w rosyjskich więzieniach przebywa wielu niewinnych ludzi, którzy protestowali i nadal protestują przeciwko temu, że Rosja zajęła część Ukrainy i że nadal giną tam ludzie” – powiedział z kolei Rafał Dutkiewicz.

Delegacja z Wrocławia przywiozła do Lwowa niezwykły prezent – brązową statuetkę wrocławskiego krasnala, który jest jednym z symboli miasta. Został on ustawiony w pobliżu Kaplicy Boimów w centrum Lwowa. Z kolei jak zadeklarował Andrij Sadowyj, do Wrocławia ma trafić statuetka lwowskiego lwa.

Pozostałe uroczystości upamiętniające lwowskich profesorów odbędą się we Lwowie 3 lipca br.

Na podstawie: city-adm.lviv.ua, прес-служба Національного університету «Львівська політехніка»