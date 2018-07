Francja i Ukraina podpisały umowę na dostawę 55 śmigłowców

14 lipca w Kijowie odbyło się podpisanie kontraktu na zakup przez Ukrainę 55 śmigłowców produkowanych przez „Airbus Helicopters”. Maszyny trafią przede wszystkim do MSW Ukrainy.

Dzień wcześniej, 13 lipca, prezydent Ukrainy podpisał dokumenty ratyfikujące umowę na zakup wspomnianych helikopterów. „Jestem bardzo szczęśliwy, że zakończyliśmy prace i (…) dziś mamy podstawy podjąć działania, by jeszcze w tym roku śmigłowce trafiły do nas” – powiedział szef MSW Ukrainy, Arsen Awakow.

„Kontrakt i partnerstwo, które zapoczątkowuje umowa nie sprowadza się wyłącznie do dostawy śmigłowców. Ma bardziej globalny wymiar: chodzi o to, by stopniowo rozwijać wasze kompetencje i możliwości operacyjne w sferze obsługi technicznej” – powiedział z kolei dyrektor „Airbus Helicopters”, Bruno Iwen.

Śmigłowce typów H125, H145 i H225 trafią przede wszystkim do jednostek Gwardii Narodowej, Policji i Ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych oraz Służby Przygranicznej Ukrainy. Niewykluczone, że kilka maszyn trafi również do jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy oraz do służb zajmujących pomocą w rejonach górskich, tj. w obwodach iwanofrankiwskim, lwowskim i zakarpackim.

