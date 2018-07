Straż Graniczna otrzyma nowe pojazdy obserwacyjne

27 lipca w Komendzie Głównej Straży Granicznej została podpisana umowa na dostawę 23 pojazdów obserwacyjnych. Trafią one m.in. na granicę polsko-ukraińską.

Przewoźne Jednostki Nadzoru (PJN) zostały zakupione przez Straż Graniczną w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020. Wartość kontraktu to 40 mln złotych.

Zakupione pojazdy są wyposażone w sprzęt do prowadzenia obserwacji w dzień, w nocy i w trudnych warunkach atmosferycznych (kamery dzienne i termowizyjne). Jako podstawę zabudowy pojazdu wykorzystano samochód Toyota Hilux SR5, co pozwoli na zwiększenie ich mobilności, w tym działania w terenach leśnych, pagórkowatych i górzystych.

Pojazdy mają trafić do jednostek Straży Granicznej do połowy grudnia br. Będą wykorzystywane do ochrony zewnętrznej granicy UE, tj. granic Polski z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

