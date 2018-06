„Życzenia dla sąsiada” – Polacy i Ukraińcy będą mogli złożyć sobie życzenia w stulecia niepodległości

We Lwowie i w Przemyślu odbędzie się akcja z okazji stulecia polskiej i ukraińskiej niepodległości. Mieszkańcy obu miast będą mogli zrobić sobie zdjęcia i złożyć życzenia. Organizatorem akcji jest Związek Ukraińców w Polsce i Towarzystwo Homo Faber z Lublina.

Według prezes stowarzyszenia, Anny Dąbrowskiej, akcja powinna skłonić ludzi do przemyślanie kwestia relacji międzyludzkich i wzajemnych życzeń w związku z ważnymi świętami państwowymi w Polsce i na Ukrainie. „Widzę, że dzisiaj znów wróciliśmy do czasów, gdy brakuje nam wzajemnego porozumienia i rozmowy. Często pogrążamy się w inspirowanych politycznie akcjach historycznej wrogości. To w znaczący sposób utrudnia relacje między ludźmi. Chciałabym odkryć dobro, które jest w ludziach” – powiedziała Anna Dąbrowska.

We Lwowie akcja odbędzie się w dniach 16-17 czerwca. 16 czerwca uczestnicy będą mogli pozostawić swoje życzenia podczas okrągłego stołu pt. „Ukraińcy i Polacy razem wobec wyzwań XXI wieku. Spuścizna Jacka Kuronia”. 17 czerwca podczas odsłonięcia tablicy upamiętniającej Jacka Kuronie swoje życzenia będą mogli pozostawić wszyscy chętni. Z kolei w Przemyślu akcja odbędzie się tydzień później, 23 czerwca od 12.00 będą zbierane życzenia od Polaków dla Ukraińców w 100-lecie ogłoszenia niezależności. 24 czerwca życzenia zostaną zaprezentowane w Domu Ukraińskim w Przemyślu, a następnie umieszczone w Internecie.

Mirosława Iwanik