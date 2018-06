MSW Ukrainy kupiło 55 śmigłowców od Airbus Helicopters

7 czerwca ukraiński parlament ratyfikował umowę dotyczącą zakupu francuskich śmigłowców dla jednostek MSW Ukrainy. Wartość kontraktu to 558 mln euro, z czego 85% to kredyt francuskiego rządu.

W ramach zamówienia do służb podległych MSW ma trafić 21 śmigłowców H225 „Super Puma” (cywilna wersja H225M Caracal), 10 lekkich dwusilnikowych H145 oraz 24 H125 „Écureuil”. Pierwsze cztery używane H225 mają zostać dostarczone na Ukrainę jeszcze w 2018 roku.

Według dostępnych informacji, lekkie śmigłowce H125 mają trafić na wyposażenie jednostek lotnictwa Państwowej Służby Przygranicznej Ukrainy, H145 – na wyposażenie Policji oraz (w wersji przeznaczonej do transportu medycznego) do Państwowej Służb ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Do tej ostatniej formacji ma trafić także część ciężkich H225. Pozostałe maszyny tego typu mają zostać przyjęte na wyposażenie Gwardii Narodowej Ukrainy.

Jak dotąd, na wyposażeniu lotnictwa służb podległych MSW Ukrainy znajdowały się głównie maszyny typu Mi-8T oraz mniejsze Mi-2. Śmigłowce Mi-8 były intensywnie wykorzystywane w pierwszej fazie walk na Donbasie (tj. od marca do maja 2014 roku) do przerzutu sił podległych MSW Ukrainy (początkowo funkcjonujących jako Wojska Wewnętrzne MSW Ukrainy), w tym przede wszystkim żołnierzy formacji specjalnej WW/NGU „Omega” i funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Możliwość szybkiego transportu na najbardziej zagrożone odcinki pozwoliła na skuteczne opanowanie sytuacji m.in. w Artemiwsku i Mariupolu, gdzie siły prorosyjskie próbowały przejąć kontrolę nad jednostkami wojskowymi i składami uzbrojenia ukraińskiej armii.

Na podstawie: defence24.pl, defence-ua.com,