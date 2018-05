Zatrzymana w Polsce obywatelka Rosji pomagała organizować antyukraińskie akcje za pieniądze rosyjskiego oligarchy

Rosjanie i prorosyjscy aktywiści w Polsce jako pierwsi wskazali imię i nazwisko zatrzymanej przez ABW obywatelki Federacji Rosyjskiej. Okazała się nią być znajoma Aleksandra Usowskiego, który organizował antyukraińskie akcje w Polsce, Słowacji i na Węgrzech w 2014 roku za pieniądze rosyjskiego oligarchy.

Jak wiadomo, ABW zatrzymała 17 maja br. obywatelkę Rosji, która brała udział w działaniach hybrydowych przeciwko Polsce. W oświadczeniu rzecznika prasowego Agencji napisano, że brała ona udział w „próbach konsolidacji prorosyjskich środowisk w RP wokół dwóch priorytetowych dla strony rosyjskiej kwestii: podsycania wrogości polsko-ukraińskiej oraz podważania polskiej polityki historycznej i jej zamieniania na rosyjskie narracje”.

Z kilku źródeł wiadomo, że zatrzymaną jest Jekaterina Cywilska (Katarzyna Cywilska). O tym, że chodzi konkretnie o tą osobę informuje rosyjska agencja informacyjna Regnum. Ponadto, o zatrzymaniu i planowanej deportacji informuje strona na Facebooku «Cogdziekiedy Asker Bærum», którą moderuje aktywista „Obozu Wielkiej Polski” Jan Wsół.

Katarzyna Cywilska sama siebie określa jako Rosjankę na swoim profilu Facebookowym. Według dancyh na jej profilu w portalu Goldenline.pl, w październiku 2013 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ale nie wiadomo, czy zakończyła studia, jako że z innych źródeł wiadomo, że nie ukończyła pisania pracy doktorskiej. Zajmowała się tłumaczeniami z języka rosyjskiego na polski i odwrotnie. Jak wynika z zamieszczonych w Internecie informacji, na stałe zamieszkiwała w Krakowie, posiadając prawo pobytu w Polsce, poszukiwała też pracy w reklamie, marketingu, biznesie polsko-rosyjskim lub na kursach języka rosyjskiego oraz „chętnie mogła pomóc w nawiązywaniu kontaktów polsko-rosyjskich”. Była także moderatorem grup na Facebooku, w tym m.in. «Niesmiertelny Pulk – Бессмертный полк» i «ROSJAwSUPERLATYWACH».

Na swoim profilu Facebook Katarzyna Cywilska wskazuje, że do 2013 roku mieszkała w Woroneżu, gdzie pracowała w Instytucie Wysokich Technologii, Woronskiej filii Rosyjskie Akademii Służby Państwowej i Woroneskim Uniwersytecie Państwowym.

Katarzyna Cywilska jest znajomą obywatela Białorusi Aleksandra Usowskiego, którego korespondencję opublikowali na poczatku 2017 roku hakerzy z grupy Ukrainian Cyber Alliance. Na Ukrainie jest on znany z tego, iż otrzymał w 2014 roku od przedstawiciela rosyjskiego oligarchy Małofiejewa 100 tysięcy euro na organizację antyukraińskich działań w Polsce, na Słowacji i Węgrzech. W Polsce Usowski kontaktował się z przedstawicielami „Obozu Wielkiej Polski”, gdzie kontakty posiadała także Cywilska, jak również z otoczeniem Mateusza Piskorskiego, b. deputowanego do Sejmu z ramienia „Samoobrony”, lidera partii „Zmiana”, obecnie przebywającego w więzieniu w związku z zarzutami o szpiegostwo na rzecz Chin i Rosji.

W korespondencji pomiędzy Cywilską a Usowskim można znaleźć wiele informacji na temat jej działalności w Polsce, opisujących jej funkcjonowanie w Krakowie, a także opisy jej stosunku do Ukrainy i aktualnych wydarzeń. Korespondencja obejmuje okres od 2014 do początku 2017 roku. M.in. Cywilska pisze, że przyjechała do Krakowa na zaproszenie swojego wykładowcy z katedry w Woroneżu, Miakiszewa, który został zaproszony do pracy w Krakowie, jednak życie w Polsce nie podoba się jej: „trudno się przyzwyczaić, wszystko mnie denerwuje” – pisze Cywilska. Wkrótce po przyjeździe wyszła za mąż za mieszkańca Krakowa, Michała C.

Poprzez kontakt z Cywilską Usowski poszukiwał w Polsce organizacji i ludzi, którzy mogliby pomóc mu w rozpowszechnianiu rosyjskiej propagandy, w tym także na tematy związane z Ukrainą. W jednym z listów znaleźć można prośbę Usowskiego o znalezienie dziennikarzy polskich mediów, takich, którzy nie „budzą podejrzeń”, a mają prorosyjskie poglądy. Za jeden artykuł o objętości 1000-1500 znaków Usowski obiecuje 250 zł. Środki te miały być przekazywane przez rachunek bankowy Cywilskiej. Katarzyna Cywilska jako potencjalny tytuł wskazuje dziennik „Wprost”, a Usowski stwierdza, ze dobrze byłoby umieścić tam artykuł o konieczności usunięcia Ukrainy z programu Partnerstwa Wschodniego.

Z kolei w korespondencji z 2015 roku dowiadujemy się, że Cywilska skarży się na życie w Polsce i chce powrócić do Rosji, jednak Usowski prosi ją, by tego nie robiła, jako że „może stać się wkrótce najbardziej cenną osobą narodowości rosyjskiej w Krakowie”.

Katarzyna Cywilska została wydalona z Polski zgodnie z zapowiedzią ABW.

Olga Popowycz, Dmytro Borysow