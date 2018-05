W Karpatach otwarto nowy tunel kolejowy

24 maja na przełęczy Beskid-Skotarskie na granicy obwodów lwowskiego i zakarpackiego odbyło się uroczyste otwarcie nowego tunelu kolejowego. W uroczystości wziął udział prezydent Ukrainy, Petro Poroszenko.

„To nie tylko największy projekt infrastrukturalny, realizowany w naszym kraju w ostatnich dziesięcioleciach. To projekt, dzięki któremu Ukraina stanie się jeszcze bliższą do UE, a UE – do Ukrainy. Jest to część międzynarodowego korytarza transportowego, który przebiega od Włoch przez Słowenię, Węgry, Słowację, Ukrainę i dalej na wschód. Tędy transportowane jest 40% ładunków tranzytowych w kierunku Europy Zachodniej i Środkowej” – powiedział Petro Poroszenko.

Tunel Beskidzki jest drugim pod względem długości na Ukrainie (1765 m). Składa się z dwóch biegnących równolegle torów i zbudowano go w pobliżu dotychczas eksploatowanego, jednotorowego, który został otwarty w 1886 roku. Możliwości nowego tunelu pozwalają na wzrost częstotliwości przejazdów z 47 do 100 par pociągów na dobę z prędkością 60-70 km/h (wcześniej: 15-40km/h). Wartość inwestycji to 102 miliony euro.

Fot.: POLUKR.net / Аndrij Polikowskij