Ukraińska Policja ostrzega przed kolejnymi prowokacjami, które mogą uderzyć w relacje polsko-ukraińskie

Od 26 kwietnia do 9 maja na Ukrainie będą odbywać się masowe wydarzenia, które mogą zostać wykorzystane dla zorganizowania prowokacji i destabilizacji sytuacji wewnętrznej, a także dla uderzenia w relacje polsko-ukraińskie – ostrzegł zastępca szefa ukraińskiej Policji, Ołeksandr Facewicz.

„28 kwietnia przypada 71. rocznica początku operacji „Wisła”, która polegała na przymusowej deportacji grup etnicznych Ukraińców ze wschodnich regionów Polski. Na tym tle nie wykluczamy prowokacji, mających na celu zaostrzenie relacji polsko-ukraińskich. Mogą one dotyczyć zarówno placówek dyplomatycznych jak i obiektów ważnych z punktu widzenia historii relacji polsko-ukraińskich” – powiedział Ołeksandr Facewicz. Dodał, że możliwe są także wydarzenia w związku ze świętem 1 maja – mimo tego, że liczba uczestników tradycyjnych pochodów zmniejsza się, to uczestnikami są zwykle przedstawiciele środowisk lewicowych, co wobec trwającego konfliktu na Donbasie zwiększa ryzyko wystąpienia zamieszek.

„W święta majowe przypada także rocznica tragicznych wydarzeń z Odessy, które miały miejsce 2 maja 2014 roku. Obchody tej rocznicy regularnie powodują konflikty pomiędzy zwolennikami Antymajdanu i przedstawicielami organizacji proukraińskich” – powiedział zastępca szefa Policji. W związku z powyższym jednak, siły Policji i Gwardii Narodowej będą działać na przełomie kwietnia i mają w stanie podwyższonej gotowości.

Z kolei na 9 maja, w Dzień Zwycięstwa, planowane jest na całej Ukrainie ponad 2 tys. zgromadzeń, w których może wziąć udział do pół miliona ludzi. Porządku pilnować będzie wówczas ponad 25 tys. funkcjonariuszy, zwłaszcza w Kijowie i południowo-wschodnich obwodach Ukrainy. W związku z powyższym wzmocniono także kontrole graniczne, by nie dopuścić do przenikania na Ukrainę osób nastawionych prorosyjsko czy przemytu broni i innych niebezpiecznych przedmiotów, co mogłoby sprzyjać destabilizacji sytuacji.

Na podstawie: mvs.gov.ua