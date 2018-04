Donbas: kolejne prowokacje ze strony separatystów

Według relacji przedstawicieli Sił Zbrojnych Ukrainy, utrzymuje się wysokie natężenie ostrzałów ich pozycji przez prorosyjskich separatystów.

Do działań mających na celu sprowokowanie incydentów zbrojnych używane są zarówno broń strzelecka jak i granatniki, moździerze, bojowe wozy piechoty BMP-1 i BMP-2 oraz czołgi, a także snajperzy. W ostatnich dniach działania tego typu były zintensyfikowane zwłaszcza pod Talakiwką i Nowoseliwką.

„Około godziny 4.30 rano przeciwnik zaczął sam ostrzeliwać własne pozycje. Przekazaliśmy te informacje do dowództwa. Po zaprzestaniu ostrzału przed naszymi pozycjami pojawił się nieprzyjacielski czołg, dążąc do sprowokowania nas do otwarcia ognia i naruszenia zapisów porozumień o wstrzymaniu ognia” – relacjonuje Jewhen Czerniawski, żołnierz SZU.

Ponadto, od początku okresu wiosennego na linii rozgraniczenia wojska na Donbasie obserwowana jest intensywniejsza działalność grup dywersyjno-rozpoznawczych i snajperskich przeciwnika.

Na podstawie: rmc.lviv.ua,