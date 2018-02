Członkowie ukraińskiej części Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa wezwali prezydenta RP do zawetowania ustawy o IPN

Delegaci do Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa reprezentujący Ukrainę „z wielkim rozczarowaniem i trwogą przyjęli uchwalenie przez obie izby polskiego parlamentu nowelizacji ustawy o IPN”.

„Takie działania nie sprzyjają dialogowi prawdy. Świadomie wykorzystują trudne chwile z naszej przeszłości aby sprowokować nowe nieszczęścia w przyszłości” – napisano w dokumencie.

Autorzy oświadczenia zaznaczają również, że uchwalenie ustawy na Ukrainie jest oceniane jako próba stworzenia atmosfery nacisku i zastraszania Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce. „Taki krok jest złowrogim, jako że przywodzi na myśl działania, które nie raz doprowadziły do utraty państwowości przez oba nasze narody” – napisano w oświadczeniu.

Członkowie Forum Partnerstwa wezwali prezydenta Andrzeja Dudę do zawetowania ustawy, które może nadszarpnąć partnerstwo i zaufanie pomiędzy naszymi narodami, „tak, by nie stał się on symbolem porażki w naszych relacjach” – czytamy w apelu członków Forum.

Z kolei według Arlema Dezira, przedstawiciela OBWE ds. wolności środków masowego przekazu wyraził zaniepokojenie ustawą, która kryminalizuje wyrażenia dotyczące fałszywych oskarżeń narodu polskiego o udział w zbrodniach Holocaustu albo zaprzeczania zbrodniom popełnionym na Polakach.

„Jestem poważnie zaniepokojonym ustawą, która grozi karą za wyrażanie opinii w kwestiach historycznych (…) niezależnie od ocen wydarzeń historycznych, wolność wyrażania poglądów ma szczególne znaczenie dla historyków i naukowców. Historia – to przedmiot badań i wolnej dyskusji, a nie decyzji sądów. Ustawa nie powinna wejść w życie jako ograniczająca swobodę wyrażanie poglądów” – powiedział Dezir. Przypomniał, że według oceny ONZ, ustawy, które karzą za wyrażanie ocen faktów historycznych pozostają w sprzeczności z międzynarodowymi normami dotyczącymi wolności słowa. Zdaniem Dezira, prezydent RP powinien zawetować ustawę właśnie w obronie wolności słowa.

Zapisy nowelizacji negatywnie ocenił także szef Rady Europejskiej, Donald Tusk.

Na podstawie: ukr.lb.ua, osce.org, twitter.com/donaldtusk