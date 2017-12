27 grudnia odbędzie się wymiana zakładników na Donbasie

Deputowana do Rady Najwyższej Ukrainy Iryna Geraszczenko poinformowała, że za dwa dni ma odbyć się wymiana zakładników pomiędzy Ukrainą a prorosyjskimi separatystami na Donbasie.

„27 grudnia odbędzie się zwolnienie zakładników. Jak mówiła strona ukraińska – do świąt noworocznych i Bożego Narodzenia. Chcieliśmy zrobić to do 24 grudnia, ale jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się potwierdzić datę przed Nowym Rokiem” – napisała Geraszczenko na Facebooku.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, wymiana ma odbyć się w formule „wszystkich na wszystkich” – 74 Ukraińców na 306 zatrzymanych członków grup zbrojnych DNR i LNR.

Rozmowy w tej sprawie trwały od kilku miesięcy. 20 grudnia podczas spotkanie Trójstronnej Grupy Kontaktowej w Mińsku ostatecznie ustalono, że do wymiany ma dojść przed 1 stycznia 2018 roku. Ostatnie ustalenia dotyczyły m.in. kwestii działań wobec tych osób przetrzymywanych przez stronę ukraińska, które nie chcą wracać na okupowany Donbas.

Na podstawie: facebook.com/iryna.gerashchenko, pravda.com.ua,