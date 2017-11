Witold Waszczykowski z wizytą we Lwowie

Szef polskiego MSZ rozpoczął wizytę we Lwowie, gdzie spotkał się m.in. z pracownikami Konsulatu Generalnego RP.

W czasie wizyty w lwowskim konsulacie odbyła się m.in. narada konsularna z udziałem ministra oraz ambasadora RP na Ukrainie Jana Piekło i wiceministra spraw zagranicznych RP, Bartosza Cichockiego. Minister podziękował pracownikom placówki za zaangażowanie, zwracając uwagę na liczbę 1,2 mln wydanych wiz, z tego 600 tys. z prawem do pracy w Polsce.

Szef MSZ odniósł się także do wczorajszego oświadczenia MSZ Ukrainy. „Jesteśmy zadowoleni z tego komentarza MSZ Ukrainy. Cieszy też to, że na Ukrainie nie ma antypolskich nastrojów, co oczywiste są jednak pewne incydenty wybranych osób” – powiedział Waszczykowski. „Jesteśmy otwarci, by wyjaśniać kwestie historyczne. Polska zaproponowała różne szlaki współpracy, czekamy na odpowiedź strony ukraińskiej (…) z naszej strony również będą odpowiednie reakcje” – dodał minister.

Na podstawie: msz.gov.pl, twitter.com/plinukraine