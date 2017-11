Ukraiński resort spraw zagranicznych w odpowiedzi na wypowiedź polskiego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego opublikował oświadczenie, w którym stwierdza, że na Ukrainie nie występują nastroje antypolskie. To reakcja na wypowiedź szefa polskiego MSZ który stwierdził, że do Polski nie będą wpuszczane osoby, które na Ukrainie prezentują skrajnie antypolskie nastawienie.

„Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że na Ukrainie nie ma antypolskich nastrojów, większość Ukraińców pozytywnie odnosi się do Polski, mimo rozbieżności w kwestiach historycznych. W ukraińskim społeczeństwie jest zrozumienie co do konieczności dalszego wzmocnienia współpracy z Polską w interesach obu państw i całej Europy” – napisano w oświadczeniu MSZ Ukrainy.

Strona ukraińska proponuje także przygotowanie i podpisanie dokumentu w formie „mapy drogowej”, któecgo celem będzie dążenie do pojednania i wyjaśniania spornych kwestii. „W swoim czasie osiagnęliśmy porozumienie co do tego, że pojednanie jest możliwe szlakiem formuły „przebaczamy i prosimy o przebaczenie” – czytamy w oświadczeniu Ministerstwa.

W ocenie przedstawicieli strony ukraińskiej, w tym szefa ukraińskiego IPN Wołodymyra Wiatrowycza, podobne oświadczenia jak ministra Waszczykowskiego są nie do przyjęcia i hamują działania na rzecz dialogu historycznego i legalizacji miejsc pamięći w obu krajach.

Na podstawie: mfa.gov.ua