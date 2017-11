A. Deszczyca: Warszawa zgodziła się odbudować zniszczone ukraińskie pomniki

Kijów i Warszawa porozumiały się w sprawie odnowienia ukraińskich miejsc pamięci w Polsce, które stały się celami aktów wandalizmu po 2014 roku – powiedział w wywiadzie dla agencji UKRINFORM Andrij Deszczyca, ambasador Ukrainy w Warszawie.

„W mediach pojawiła się informacja o tym, że jednym z osiągnięć spotkanie (Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów w Krakowie – przyp. polukr.net) była decyzja o wznowieniu poszukiwań i prac ekshumacyjnych na Ukrainie. Ale faktycznie była to jedna z kwestii, co do których osiągnięto porozumienie. Poza tym uzgodniono odnowienie ukraińskich miejsc pamięci w Polsce, które stały się celami aktów wandalizmu po 2014 roku. Odbudowa ma odbyć się zgodnie z zachowaniem przepisów prawa” – powiedział Andrij Deszczyca.

Według ambasadora, spotkanie z 17 listopada br. w znacznej mierze zmniejszyło napięcie w relacjach polsko-ukraińskich, a atmosfera rozmów i przedstawione stanowiska zademonstrowały gotowość do konstruktywnej współpracy. „Obie strony zgodziły się co do tego, że podobne napięcia nie są potrzebne” – podkreślił Deszczyca.

Na podstawie: ukrinform.ua