UE sfinansuje remont Domu Ukraińskiego w Przemyślu i budowę Domu Polskiego we Lwowie

Finansowanie działań będzie odbywało się z wykorzystaniem środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w ramach jednego celu tematycznego. Decyzja w tej sprawie została podjęta na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w Mińsku.

Wnioski w ramach programu były wybierane w dwóch etapach. W pierwszym złożono ponad 500 propozycji, z których 146 zakwalifikowano do drugiego etapu oceny. Ostatecznie finansowanie otrzymało 17 projektów na sumę 33,25 mln euro. Wspólny polsko-ukraiński projekt pod nazwą „Scena Galicyjska – nasza wspólne historia. Popularyzacja polskiej i ukraińskiej kultury we współprcy Domu Polskiego we Lwowie i Domu Ukraińskiego w Przemyślu” otrzymał finansowanie w wysokości 2 300 501 euro. Przewiduje on realizację działań inwestycyjnych, a także szeregu inicjatyw kulturalnych. Głównym beneficjentem ma być Fundacja Dom Ukraiński w Przemyślu, a początek realizacji jest planowany na 2018 rok.

10 z 17 zaakceptowanych projektów na sumę 6,5 mln euro ma być realizowanych na obszarze obwodu lwowskiego we współpracy z partnerami z Polski i Białorusi. Mają one dotyczyć zachowania historycznych i kulturalnych obiektów dziedzictwa m.in. w Podkamieniu, Rawie Ruskiej, Uryczu, Czerwonohradzie, Dobromilu i Sokalu.

Łączny budżet programu Polska-Białoruś Ukraina na lata 2014-2020 to 180 mln euro.

Na podstawie: prostir.pl, oblrada.lviv.ua