We Lwowie zatrzymano członków grupy „Autonomiczny opór”

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała 9 członków ugrupowania, którzy „na zamówienie kraju-agresora dokonywali akcji prowokacyjnych we Lwowie”.

Podczas rewizji przeprowadzonych w domach zatrzymanych skonfiskowano sprzęt komputerowy i materiały zawierające dowody ich działalności. Członkowie organizacji brali udział w akcjach protestacyjnych na zamówienie strony rosyjskiej, w tym w pobliżu przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych innych państw. Prowadzili również w Internecie działalność mającą na celu destabilizację sytuacji politycznej w regionie.

Wobec zatrzymanych wysunięto akt oskarżenia z art. 109 Kodeksu Karnego Ukrainy (działania mające na celu obalenie ładu konstytucyjnego) oraz 110 (zamach na integralność terytorialną Ukrainy).

Sami aktywiści organizacji łączą akcję SBU z apelem, który pojawił się na jej stronie w związku z planowanym na 14 października marszem we Lwowie, w którym wzywają oni do usunięcia z kraju oligarchów i zdrajców, wymieniając przy tym m.in. nazwiska Kołomojskiego, Poroszenki, Firtasza, Sadowego i innych polityków. „Uważamy te działania za represje i zemstę władzy za naszą antysystemową działalność we Lwowie” – napisał na Facebooku lider organizacji, Artem Artemenko.

