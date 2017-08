Ukraina świętuje 26 rocznicę niezależności

24 sierpnia na Ukrainie odbywają się uroczystości 26 rocznicy ogłoszenia niezależności, co miało miejsce 24 sierpnia 1991 roku.

Centralne obchody święta odbyły się na kijowskim Majdanie Niezależności od wystąpienia prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. „Rosyjska agresja połączyła nas w jeden naród, jedną patriotyczną rodzinę, która była w stanie obronić swój dom (…) jestem pewien, że wystarczy nam rozumu i sił, by spory polityczne wewnątrz kraju utrzymały nas w ramach europejskich standardów relacji władzy i opozycji, aby wróg nie mógł rozbić nas od wewnątrz” – powiedział prezydent Ukrainy.

Dodał, nawiązując do tradycji Ukraińskiej Republiki Ludowej, że to kolejny raz, gdy Rosja usiłuje zniszczyć niezależność Ukrainy. Symbolicznym nawiązaniem do państwa ukraińskiego sprzed 100 lat była obecność na defiladzie sztandaru armii URL.

Podczas uroczystości byli obecni ministrowie obrony krajów sojuszniczych, w tym m.in. Rumunii, Polski i USA. W ramach obchodów odbyła się również parada wojskowa z udziałem żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy oraz krajów parterskich: USA, Kanady, Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Mołdawii, Gruzji i Rumunii.

