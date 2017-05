Coraz więcej Ukraińców kupuje w Polsce mieszkania

Z roku na rok więcej Ukraińców kupuje w Polsce mieszkania. W 2016 r. nabyli oni prawie 22 proc. powierzchni mieszkań kupionych w Polsce przez cudzoziemców, to o połowę więcej niż Niemcy – wynika z raportu MSWiA przeanalizowanego przez Home Brokera.

4648 mieszkań o łącznej powierzchni 295 tys. mkw. kupili w ubiegłym roku w Polsce cudzoziemcy. Każdego roku tego rodzaju transakcji jest coraz więcej. W 2013 r. było ich 3083, w 2014 r. 3196, a w 2015 r. 3754. Najnowsze 4648 transakcji to wynik o 24 proc. wyższy od ubiegłorocznego. Nadal jednak to niewiele w skali rynku mieszkaniowego, zakupy obcokrajowców stanowią nie więcej niż 1,5-2 proc. transakcji mieszkaniowych w kraju.

Za tak dynamiczną zmianę w dużej mierze odpowiadają obywatele Ukrainy, którzy od lat intensywnie zwiększają zaangażowanie w polski rynek nieruchomości. W latach 2014 i 2015 ich zakupy rosły o 30-45 proc., ale w 2016 r. skok był znacząco większy. W 2016 r. obywatele i firmy z tego kraju kupiły w Polsce o 81 proc. więcej mieszkań (biorąc pod uwagę ich powierzchnię) niż rok wcześniej, dzięki czemu wyprzedzili Niemców w zestawieniu kupujących w naszym kraju najwięcej mieszkań.

W 2016 r. Ukraińcy nabyli w Polsce lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 64,1 tys. mkw., co stanowi 21,7 proc. powierzchni mieszkań kupionych w tym okresie przez obcokrajowców. Niemcy odpowiadają za 14,6 proc. zakupów, a Brytyjczycy – za 6,1 proc.

Jak wynika z analizy Home Brokera, w ubiegłym roku na terenie Polski nieruchomości mieszkalne kupiły osoby fizyczne i prawne ze 106 krajów, w tym tak egzotycznych jak Wyspy Turks i Caicos czy Sierra Leone. Większość to jednak niewielkie zakupy. Trzy pierwsze kraje to ponad 42 proc., w dalszym rzędzie znajdują się obywatele i firmy z Izraela (4,9 proc.), Francji (4,7 proc.), Włoch (4 proc.), Białorusi (3,9 proc.) i Rosji (3 proc.). Pierwszą dziesiątkę uzupełniają Szwedzi (2,7 proc.) i Hiszpanie (2,5 proc.). Pierwsza dziesiątka to ponad 68 proc. wszystkich zakupów obcokrajowców.

Najpopularniejszą lokalizacją, w której cudzoziemcy kupują mieszkania jest niezmiennie Warszawa. Z 4648 mieszkań kupionych w ubiegłym roku przez obcokrajowców w Polsce, 1256 (27 proc.) położonych było w Warszawie. Jeszcze większy udział procentowy daje ujęcie powierzchniowe – lokale położone w stolicy to 31 proc. powierzchni lokali mieszkalnych kupionych w Polsce przez obcokrajowców w 2016 r. Rok wcześniej cudzoziemcy nabyli w Warszawie 1006 nieruchomości mieszkalnych o łącznej powierzchni 71,7 tys. mkw. (prawie 27 proc. całości). Za nią znajdują się Kraków, Wrocław, Gdańsk i Poznań.

Pełny tekst artykułu: gospodarkapodkarpacka.pl,