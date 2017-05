1 sierpnia pojawi się pociąg Lwów-Kraków

Dyrektor Ukrzaliznicji, Wojciech Balczun poinformował o planach uruchomienia połączenia relacji Lwów-Kraków już w najbliższe wakacje.

Podczas konferencji prasowej we Lwowie zaprezentowana została strategia rozwoju Ukrzaliznicji na najbliższe pięć lat. Poza tym Wojciech Balczun poinformował, że funkcję dyrektora regionalnej filii – „Lwiskiej Zaliznicji” będzie pełnił nadal Iwan Hrunik.

Wśród najważniejszych planów rozwoju „Lwiwskiej Zaliznicji” jest rozwój połączeń kolejowych z Polską. „Cieszymy się na zniesienie wiz w ruchu granicznym z Polską (…) zadania, jakie zostały postawione przed pracownikami zakładają przede wszystkim rozwój połączeń kolejowych z krajami Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza z Polską (…) z wykorzystaniem systemu SUW2000 zostanie uruchomione połącznie pomiędzy Lwowem i Krakowem – mamy nadzieję, że od 1 sierpnia”.

Według Wojciecha Balczuna aktualnie trwają rozmowy z przedstawicielami polskich służb granicznych w sprawie ograniczenia czasu kontroli granicznej po polskiej stronie do 45 minut. „Z optymizmem patrzymy na pociąg Kowel-Chełm. Chełm jest blisko Lublina, a tam jest zlokalizowane lotnisko. Chodzi o to, by pociąg stał się jedną z arterii łaczących Ukrainę z Europą. Lokalne władze reklamują tą trasę jako Kowel-Chełm-Lublin-Europa” – powiedział szef Ukrzaliznicji.

„Kluczową w naszej pracy jest elastyczność oraz zbadanie potrzeb rynku. Strona polska, widząc wzrost liczby pasażerów, również jest otwarta na nowe projekty” – dodał Balczun.

Na podstawie: informacja własna polukr.net