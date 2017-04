We Lwowie odbyły się uroczystości poświęcone ofiarom katastrofy w Smoleńsku

Wczoraj, 10 kwietnia 2017 roku we Lwowie, w bazylice Zaśnięcia NMP we Lwowie odbyła się msza święta w intencji ofiar katastrofy w Smoleńsku. Obecni byli przedstawiciele mniejszości polskiej oraz konsul RP we Lwowie, Rafał Wolski.

10 kwietnia miała miejsce największa tragedia w historii powojennej Polski – w katastrofie rządowego samolotu na lotnisku pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent RP Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz przedstawiciele elity politycznej, dowódcy wojskowi, personel i załoga samolotu.