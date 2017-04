77 rocznica Zbrodni Katyńskiej w Bykowni

9 kwietnia przedstawiciele Ambasady RP, Attache Obrony, Konsulatu Generalnego w Kijowie i miejscowych Polaków wzięli udział w uroczystości upamiętniającej 77 rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 7 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej.

– Przybyliśmy tu dzisiaj żeby zaświadczyć, że pamiętamy co wydarzyło się 77 lat temu kiedy zamordowano polskich oficerów w Katyniu i tu na tych ziemiach. Przez wiele lat nie można było poznać prawdy, długo zaprzeczano i wmawiano, że zbrodni dokonali Niemcy (…) zebraliśmy się żeby upamiętnić również drugą tragedię sprzed 7 lat, kiedy polska elita polityczna leciała do Smoleńska, by uczcić 70 rocznicę zbrodni w Katyniu.