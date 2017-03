USA biorą pod uwagę dostawy broni śmiercionośnej dla Ukrainy

Kongres USA przyjął projekt ustawy, która zakłada kontynuację pomocy wojskowej dla Ukrainy, w tym równiez tzw. broni śmiercionośnej.

Zgodnie z przyjętym jeszcze w czasie rządów Baracka Obamy projektem, w 2017 roku dostawy uzbrojenia na Ukrainę mają objąć sprzęt o wartości do 150 mln dolarów, realizowane najpóźniej do 30 września 2017 roku. Ma to być wyposażenie i broń „śmiercionośna typu defensywnego” (ang. lethal weapons of defensive nature) oraz pomoc logistyczna, wywiadowcza i szkoleniowa.

Równocześnie, USA zwiększają wydatki na obronność do łącznej sumy 611 mld dolarów w całym 2017 roku, z czego zaplanowane wydatki mają wynieśc 578 mld. Poprawki te, przygotowane już przez administrację Donalda Trumpa muszą zostać jeszcze podpisane przez urzędującego prezydenta.

Na podstawie: mil.in.ua