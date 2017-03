Rafał Wolski nowym konsulem RP we Lwowie

Wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak poinformował o wyznaczeniu Rafała Wolskiego na stanowisko nowego konsula generalnego RP we Lwowie.

„Lwów – to miejsce szczególne dla każdego Polaka (…) to ważne miasto także dla współczesnej Ukrainy. Lwów to drugie po Kijowie centrum intelektualne i polityczne naszego najbliższego sąsiada, miasto, które jest również ważnym ośrodkiem dla mniejszości polskiej na Ukrainie” – powiedział Rafał Wolski, cytowany przez portal dzieje.pl. Nowy konsul jako priorytety swojej działalności wskazał reprezentowanie Polski w regionie przygranicznym w obszarze bezpieczeństwa, kultury i bezpieczeństwa oraz budowanie dobrych relacji z lokalnymi władzami. „Priorytetem jest stworzenie i wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski i i jej służby konsularnej na Ukrainie” – dodał Rafał Wolski.

Rafał Wolski urodził się w 1968 roku w Pleszewie. Jest synem architekta Bolesława Wolskiego i Bogumiły Wolskiej. „Moi babcia i dziadek po ojcu mieszkali na granicy Wołynia i Podola, w okolicach Żytomierza” – powiedział Rafał Wolski w wywiadzie dla „Dziennika Kijowskiego”. W latach 1998-1999 był zastępcą dyrektora Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej. W latach 2000-2006 pełnił funckję konsula i kierownika wydziału handlowego Konsulatu Generalnego RP w Monachium, a w latach 2007-2010 był dyrektorem departamentu ds. współpracy międzynarodowej województwa warmińsko-mazurskiego. Od 2010 roku był konsulem generalnym RP w Kijowie, a od 2015 roku – zastępcą ambasadora RP na Ukrainie.

Na podstawie: dzieje.pl, linkedin.com,