Trump-Putin: między oczekiwaniami a rzeczywistością?

Po wyborach w USA Ukraina, Polska i kilka innych państw ościennych ze spora dozą niepewności czekały na pierwsze sygnały określające politykę Waszyngtonu wobec regionu.

Niespójne wypowiedzi zapowiadające niejasne zamiary wycofania się z kolektywnej obrony oraz wyraźna gra Rosji na wypromowanie jednego kandydata wprowadziły sporo niepewności co co kontynuacji polityki administracji Baracka Obamy lub takiej jej modyfikacji, która doprowadziłaby do pomyślnego dla regionu zakończenia konfliktu.

Ostrzały i walki z ostatnich dni związane są z walką o największą koksownię Europy w Awdijewce, należącą do Rinata Achmetowa. Pozbawienie go wpływów z tego przedsiębiorstwa wzmocniłoby pozycję polityczną Wiktora Medwedczuka. Jest to główny cel obecnych ostrzałów, a ich termin jednak można łączyć ze zmianą administracji w USA.

Eskalacja konfliktu na Donbasie doprowadziła do zwołania 2 lutego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, której obecnie przewodniczy Ukraina. Przy tej okazji zadebiutowała nowa ambasador USA przy ONZ Nikki Haley, która zastąpiła na tym stanowisku Samanthę Power, która zasłynęła niezwykle ostrymi wypowiedziami dotyczacymi agresji Rosji na Ukrainę, a także pierwszym w historii Rady potępieniem działań Izraela na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Jako osoba uznawana za liberalną, nie mogła dłużej sprawować funkcji przy ONZ. Jej miejsce zajęła dotychczasowa gubernator stanu Południowa Karolina Nikki Haley. Haley, zbliżona do Tea Party, nie przepadała za kandydaturą Donalda Trumpa na prezydenta USA, przyjęła jednak jego nominację na ambasadora.

Krótkie i zasadnicze przemówienie Nikki Haley na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa rozwiało pierwsze obawy co do kursu nowej administracji USA: ”Chcemy współpracować z Rosją, ale jest to niemożliwe tak długo, jak trwa rosyjska agresja na Ukrainę” – powiedziała ambasador.

Nie jest to jedynie dyplomatyczna formuła przygotowana na posiedzenie Rady, lecz głębokie osobiste przekonanie. Podczas wysłuchania w Senacie dotyczącego jej kandydatury Haley uwypukliła potrzebę znalezienia odporu wobec działań Rosji.

Należy ostrożnie założyć kontynuację polityki poprzedniej administracji i być może wzrost starań o rozwiązanie konfliktu. Być może ambasador Haley dostała wolną ręke w kształtowaniu pozycji USA w ONZ, bardziej prawdopodobnie jednak jest to, że jej głos jest jednocześnie głosem całej nowej administracji wobec Rosji i sytuacji na Ukrainie.

Jest za wcześnie, by długoterminowo określić jakie będą relacje Trump-Putin. Wyrażanie podziwu dla zdolności Putina do zdecydowanego przewodzenia państwu mogą być wyrazem dobrego rozeznania w popularnych tęsknotach emocjonalnych sporej części państw Zachodu: tęsknocie do przerzucenia odpowiedzialności za swój los na mitycznego silnego przywódcę, który rozwiąże każdy problem, a który jednocześnie przynajmniej powierzchownie wsłuchuje się w głos ludu ulicy. Można to nazwać komunikacją wewnętrzną. W komunikacji zewnętrznej nie musi to oznaczać niedźwiedziego uścisku z prezydentem Rosji, ale nie można przestać uważnie obserwować dalszego rozwoju relacje pomiędzy Putninem i Trumpem.

Agnieszka Piasecka