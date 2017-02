Awdijewka: trwają prace remontowe i rozminowanie

W sobotę, 4 lutego zanotowano zmniejszenie intensywności ostrzałów i walk w okolicach Awdijewki. Trwają prace nad przywróceniem dostaw prądu i ogrzewania do miasta.

Według szefa administracji cywilno-wojskowej, Pawła Zebriwskiego, prace remontowe koncentrują się na przywróceniu dostaw energii do budynków prywatnych. Do miasta dotarły także dostawy żywności i wody. Pracę wznowiła także fabryka koksochemiczna położona na zachód od miasta.

Do 14.00 czasu ukraińskiego utrzymany został także uzgodniony „reżim ciszy”. W mieście nadal stacjonują wzmocnione jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy, w tym m.in. wyposażone w czołgi T-64BV, które według oświadczenia ukraińskiego Ministerstwa Obrony nie biorą udziału w walkach, ale przebywają w „rezerwie operacyjnej”.

Z kolei według doniesień mediów, Rosja jest gotowa do ustępstw w ramach formatu normandzkiego. Pisze o tym ukraiński portal dt.ua: strona rosyjska miała wyrazić gotowość do zmiany kierownictwa DNR/LNR oraz do wycofania się z kilku dotychczas stawianych warunków, w tym m.in. wymogu oficjalnego zakończenia ATO. Miałaby zostać także udzielona zgoda na rozmieszczenie uzbrojonej misji policyjnej OBWE na Donbasie, która miałaby nadzorować wykonanie porozumień z Mińska.

Równocześnie ukraiński wywiad poinformował, że Moskwa zagroziła liderowi DNR usunięciem ze stanowiska jeśli separatystyczna republika utraci kontrolę nad miastem Jasnuwata, położonym na wschód od Awdijewki. Przez Jasnuwatą biegnie strategiczna droga M04 łącząca Donieck i Gorłówkę.

Na podstawie: pravda.com.ua, defence-blog.com