Ukraińskie koleje planują uruchomienie jeszcze jednego połączenia z Polską

W najbliższym czasie może pojawić się kolejne połączenie kolejowego pomiędzy Polską a Ukrainą – pomiędzy Kijowem a Chełmem.

„Najbliższa perspektywa to pociąg do Chełma, gdzie prowadzą tory o szerokości 1520 mm. Rozważamy także inne kierunki do Europy, w tym do krajów bałtyckich – to w średniookresowej perspektywie” – powiedział dyrektor ds. przewozów pasażerskich Kolei Ukraińskich, Ihor Romankiw.

Zdaniem ukraińskich ekspertów, główny problem w tworzeniu kolejnych połączeń do Polski i Europy to infrastruktura, w tym zwłaszcza brak torów o szerokości, do której przystosowane są ukraińskie składy.

W 2017 roku planowane jest także skrócenie czasu przejazdu pociągu z Kijowa do Przemyśla z ponad 7 do 6 godzin i 30 minut.

Na podstawie: depo.ua, ukrinform.ua