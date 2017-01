Ukrainka została szefową kanadyjskiego MSZ

Cristina Freeland, z pochodzenia Ukrainka, została ministrem spraw zagranicznych Kanady w gabinecie premiera Justina Trudeau – poinformował ambasador Ukrainy w Kanadzie, Roman Waszczuk.

„To naprawdę wielki zaszczyt. Codziennie będą prezentować to, co Kanada może najlepszego zapronować światu” – napisała Cristina Freeland na swoim profilu na Facebooku po nominacji na stanowisko szefa MSZ. Gratulacje nowej minister złożył m.in. prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

Cristina Freeland (ur. 8.02.1968) jest kanadyjską pisarką, dziennikarzem i politykiem. Studiowała na Uniwersytecie Harvarda i w Oxfordzie. Karierę dziennikarską zaczynała na Ukrainie jako współpracownik dzienników Financial Times, The Washington Post і The Economist. Była także zastępcą redaktora w londyńskiej redakcji Financial Times, kierownikiem redakcji tej gazety w Moskwie oraz korespondentem w Europie Wschodniej. Pracowała również dla dziennika Globe i agencji Reuters.

W 2013 roku została wybrana do parlamentu Kanady z Partii Liberalnej w okręgu w Toronto. Od listopada 2015 roku była ministrem handlu zagranicznego Kanady. Jako polityk opowiadała się, podobnie jak deputowani jej partii, za przekazaniem broni dla Ukrainy (nawet jeśli takiej decyzji nie podejmą USA), przedłużenia i rozszerzenia sankcji wobec Rosji oraz DNR/ŁNR i uznania tych ostatnich za organizacje terrorystyczne, kontynuowanie programu szkoleń ukraińskich żołnierzy przez instruktorów z Kanady.

Za wsparcie wyrażane dla Ukrainy, w 2014 roku Rosja wydała zakaz wjazdu dla Cristiny Freeland na swoje terytorium.

