MSZ Ukrainy wzywa swoich obywateli by nie jeździli do Rosji i na terytoria okupowane

MSZ Ukrainy opublikowało notę ze stanowczym protestem w sprawie represji w formie zatrzymań, przeszukań, aresztów, tortur i innych działań, jakie stosowane wobec obywateli Ukrainy.

„Kraj będący agresorem, nadal ignoruje zobowiązania wynikające z porozumień z Mińska w sprawie zwolnienia zakładników i osób nielegalnie przetrzymywanych (…) na razie wiemy o przetrzymywaniu nielegalnie 17 obywateli Ukrainy na terytorium Rosji. Jeszcze więcej osób zostało bezpodstawnie zatrzymanych na Półwyspie Krymskim, a także na obszarze okupowanych części obwodów donieckiego i ługańskiego” – napisano w oświadczeniu MSZ Ukrainy.

Wśród zatrzymanych są m.in. Oleg Sencow, Ołeksandr Kolczenko, Roman Suszczenko oraz wielu innych obywateli Ukrainy, w tym także pochodzenia krymskotatarskiego.

Ponadto, zdaniem ukraińskiego MSZ podstawą do zatrzymań obywateli Ukrainy na terytorium Rosji są działania polegające na podrzucaniu im narkotyków, co jest podstawą do późniejszego aresztowania pod zarzutem przemytu. W ciągu ostatniego roku liczba takich spraw bazujących na sfabrykowanych materiałach wyniosła bliko tysiąca.

Wobec powyższego i nieprzewidywalności dalszych działań strony rosyjskiej w stosunku do obywateli Ukrainy, MSZ wzywa do unikania wyjazdów do Rosji i na obszary okupowane.

Na podstawie: mfa.gov.ua