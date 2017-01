McCain: pokój z Rosją jest możliwy tylko poprzez siłę

Zdaniem amerykańskiego senatora Johna McCaina, przewartościowanie w relacjach Waszyngtonu i Kijowa jest mało prawdopodobnym, także po zaprzysiężeniu nowego prezydenta USA.

„Widziałem już trzech prezydentów USA – Busha, Clintona i Obamę, którzy wierzyli w to, że można budować nowe wzajemne relacje z Władimirem Putinem” – powiedział McCain w wywiadzie dla „Deutsche Welle”. Jednak w jego ocenie, jedynym rozwiązaniem jest powrót do sposobów i metod działania znanych z czasów Ronalda Reagana, tj. „pokoju poprzez siłę”.

„Siła to jedyne, co jest w stanie zrozumień prezydent Rosji, Władimir Putin (…) cena agresji może okazać się być wyższą, niż ta, którą jest on gotów zapłacić” – dodał McCain, zwracając uwagę na konieczność podejmowania rozmów z Moskwą, przy założeniu, że będą one prowadzone „z pozycji siły”.

Zaprzysiężenie nowego prezydenta USA Donalda Trumpa jest planowane na 20 stycznia 2017 roku. W ostatnich dniach rozgłosu w amerykańskich i światowych mediach nabrały informacje o możliwym istnieniu materiałów, które pozwolą Rosji na szantażowanie nowego prezydenta USA. Sam Donald Trump podczas konferencji prasowej 11 stycznia zaprzeczył, by istniały takie materiały.

Na podstawie: pravda.com.ua, dw.com,