Forum Europa Ukraina: Dyplomacja publiczna: jak przezwyciężać dziedzictwo konfliktów?

Chociaż od zakończenia II wojny światowej w Europie minęło ponad 70 lat, to nadal pomiędzy wieloma krajami żywe są wzajemne pretensje w związku z działaniami wojennymi i zbrodniami popełnionymi w tym czasie.

Temat ten jest szczególnie istotny wobec odżywających dyskusji w obszarze relacji polsko-ukraińskich, dotyczących kwestii oceny zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej i tuż po niej na mieszkańcach dzisiejszej wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Najczęściej przywoływaną pozostaje kwestia Zbrodni Wołyńskiej i jej prawnej kwalifikacji. Choć tematem tym zajmują się historycy z Instytutów Pamięci Narodowej obu krajów, to jest on także (niestety) wykorzystywany przez państwa trzecie, w interesie których leży pogorszenie relacji pomiędzy oboma krajami.

Z problemem tym zmierzyć musiały się także inne państwa, zwłaszcza Niemcy, których rola w czasie II wojny światowej była dość oczywistą, co rzecz jasna nie ułatwiało budowania relacji z innymi państwami. Jednak doświadczenie relacji dialogu polsko-niemieckiego po II wojnie światowej pokazuje, że takie porozumienie jest możliwym.

Kwestia radzenia sobie z dziedzictwem konfliktów z przeszłości była tematem obrad także podczas X Forum Europa-Ukraina.

Ks. Dmytro Karan przedstawił prezentację, obrazującą prace nad odnowieniem cmentarzy na Ukrainie. Jego zdaniem, wspólna praca nad odnowieniem cmentarzy to działanie pozwalające na skuteczne poszukiwanie porozumienia między narodami. „Dzięki temu każdy może w spokoju oddawać hołd poległym za swoją ojczyznę – warto, by takie przedsięwzięcia realizować wspólnie” – powiedział.

W kontekście dialogu historycznego ciekawym było wystąpienie reprezentującej Niemcy Gabriele Bauman, która stwierdziła, że dwa totalitaryzmy, których doświadczyły Niemcy w XX wieku (nazizm i komunizm w NRD) to wielka lekcja, jaką odrobiły Niemcy. Jej zdaniem proces zjednoczenia po 1989 roku może być przykładem dla Ukrainy – modelem procesów ponownego połączenia z utraconymi na Donbasie i Krymie obszarami. Ważnym krokiem naprzód jeśli chodzi o zmianę sposobu myślenia jest przyjęcie ustaw dekomunizacyjnych przez ukraiński parlament, choć wiele jest jeszcze do zrobienia jeśli chodzi o zmianę mentalności, zwłaszcza na wschodzie kraju – gdzie wobec wieloletniego oddziaływania sowieckiej propagandy nadal trwają konflikty na tle pamięci historycznej.

Zdaniem Jana Drausa, polityka historyczna jest ważnym narzędziem polityki państwa. „Państwo jest wspólnotą narodu o którą trzeba dbać, dlatego państwo jest zobowiązane do prowadzenia polityki historycznej” – stwierdził, dodając, iż narody powinny dążyć do pojednania, czego przykładem może być pojednanie niemiecko-francuskie po II wojnie światowej, które otworzyło drogę do powstania Unii Europejskiej.

Według Davida Svobody reprezentującego Czechy, polityka historyczna to także emocje – potrzebne jest tutaj wyważone, ostrożne podejście, jako że żyjemy w potencjalnie niestabilnej Europie – nie tak jak w latach 30. XX wieku, ale nie można lekceważyć gróźb destabilizacji. „Trzeba zastanowić się, dlaczego żołnierze UPA byli i są uznawani za bohaterów – co rzecz jasna nie wyklucza popełnionych przez nich zbrodni” – powiedział Svoboda. Jego zdaniem zagadnienie to w relacjach polsko-ukraińskich wymaga głębokiej dyskusji i odpowiedzialnej dyskusji.

Z kolei według Leonida Zaszkiljaka tożsamość na Ukrainie formuje się dopiero teraz, ze znacznym opóźnieniem. Ma to miejsce w podzielonym społeczeństwie, gdzie problemem są nie Rosjanie, ale „ludzie sowieccy” którymi łatwo manipulować. Jednak szlak pojednania jest jeden: przyznanie się do tego, że sami popełnialiśmy zbrodnie, ale także popełniano je na nas. Proces ten trzeba realizować w formie dialogu – ale Ukraina nie zgodzi się, by ktoś inny narzucał tą pamięć z zewnątrz.

